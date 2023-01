Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: weitere Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Visbek- Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Am Samstag, 28.01.2023, gegen 19.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges in Visbek, OT: Erlte, die Fond- und Beifahrertür der Beifahrerseite eines Pkw schwarzen Pkw, Audi A 5 Sportback, eines 50-jährigen aus Goldenstedt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der dort ansässigen Gaststätte abgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Ergänzungsmeldung

Wie bereits mitgeteilt, kam es am 28. Januar 2023, gegen 21.40 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Bei dem Tatort handelte es sich um den Mittelweg in Goldenstedt-Lutten.

Hierzu können wir weitere Informationen geben und bitten um einen Zeugenaufruf: Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz vor dem Körperverletzungsdelikt zu einer sexuellen Belästigung eines 13-jährigen Mädchens durch zwei unbekannte Männer. Das Mädchen hielt sich zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig alleine beim Familienauto auf, während sie auf ihren Vater wartete. Dieser kam dann auf die Situation zu und wollte sogleich die beiden unbekannten, jungen Männer vertreiben. Dabei kam es zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem der Vater des Mädchens, ein 38-jähriger Mann, u.a. durch einen scharfen Gegenstand verletzt wurde. Die beiden jungen Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten dunkle Haare und sollen in einer dem Mädchen unbekannten Sprache miteinander gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

