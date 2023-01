Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 29. Januar 2023, gegen 08.38 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem PKW die Ellerbrocker Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe einer dortigen Baustelle kam er nach rechts von Fahrbahn ab und beschädigte diverses Baumaterial. Der Fahrer verließ zunächst fußläufig die Unfallstelle, konnte aber im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich der Unfallstelle angetroffen werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Friesoythers beschlagnahmt.

Barßel-Neuland - Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr/Zeugenaufruf

Zwischen Freitag, den 27. Januar 2023, gegen 18.00 Uhr und Montag, den 30. Januar 2023, um 07.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Personen die Gullideckel in der Marschstraße, der Bach-, sowie der Schillerstraße herausgenommen und weggeworfen. Ein weiterer Schaden konnte bislang nicht verzeichnet werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 29. Januar 2023, zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung aus Protest gegen die Corona-Politik, beginnend beim Parkplatz Barßelermoor durch den Ort und wieder zurück zum Ausgangspunkt, statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze 17 Personen teil. Sie verlief friedlich und ohne Störungen.

