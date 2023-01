Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Körperverletzung

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 21:40 Uhr kam es in Goldenstedt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 38.- jährigen. Hierbei wurde dieser durch zwei unbekannte männliche Personen ins Gesicht geschlagen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen (Telefonnummer 04441-9430 )

Visbek- Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 22:15 Uhr wurde auf der Straße Hogenbögen in Visbek der männliche 36.-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Bei einer anschließenden Atemalkoholprobe wurde ein Wert von 0,82 Promille festgestellt. Des weiteren befand sich der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell