Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungseinbruchdiebstähle

Am Freitag, 27.01.2023, kam es in Vechta durch unbekannte Täter zu insgesamt 3 Wohnungseinbruchdiebstählen. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr wurde an einem Einfamilienhaus in der Reuterstraße die Verglasung an einem Fenster zerstört und das Wohnhaus betreten. Sämtliche Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht. Eine weitere Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr in der Theodor-Tantzen-Straße. Hier verschaffte man sich durch eine auf Kipp stehenden Terrassentür Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Es wurden auch hier die Räumlichkeiten durchsucht. Die dritte Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße. Hier wurde ein Erdgeschossfenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und im Anschluss wurden ebenfalls die Räumlichkeiten durchsucht. In allen drei Fällen konnten noch keine Angaben zum erlangten Diebesgut gemacht werden. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Freitag, 27.01.2023, gegen 01:10 Uhr kann auf der Lohner Straße ein Pkw in Schlangenlinien festgestellt werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser weist einen Wert von 1,58 Promille aus. Ferner kann mittels Drogenvortest festgestellt werden, dass der Beschuldigte zusätzlich Betäubungsmittel konsumiert hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wird durchgeführt.

Visbek - wechselseitige Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es in einer örtlichen Gaststätte zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Im weiteren Verlauf sind drei Personen dem vor Ort ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen. Infolgedessen kam es zum Widerstand. Die Personen wurden dem Gewahrsam zugeführt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger litauischer Staatsangehöriger (ohne bekannten Wohnsitz in Deutschland) mit einem Pkw die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Die Person händigte bei der Kontrolle einen britischen Führerschein aus. Eine Prüfung ergab, dass es sich um einen gefälschten Führerschein handelt. Deshalb wurden auch Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 28.01.2023, gegen 04:00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem grauen Hyundai die Dinklage Straße in Lohne und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Grünstreifen überfuhr er einen Leitpfosten und riss eine Straßenlaterne aus dem Boden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Lohne (Tel.: 04442/808460)

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell