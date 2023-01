Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von zwei Pedelec

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Kolpingstraße ein Pedelec des Herstellers Gazelle Arroyo C7 Elite und ein Pedelec des Herstellers Scott Sup Sport 20 E-Ride. Beide Fahrräder waren verschlossen am Kino abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle Avignon C380, welches verschlossen bei einem Yoga-Studio in der Deichstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Drei Einbrüche in Wohnhäuser

In den vergangenen 24 Stunden kam es in Damme gleich zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

So brachen zwischen Donnerstag, 26. Januar 2023, 14.30 Uhr und 08.25 Uhr, unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Rebhuhnstiege ein. Am Freitag, 27. Januar 2023, kam es dann gegen 1.30 Uhr zu einem weiteren Einbruch über ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Wohnhaus am Eichenweg. In beiden Fällen ist noch nicht bekannt, welche Gegenstände entwendet wurden. Schließlich brachen Unbekannte dann zwischen 02:00 Uhr und 9:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Moorweg ein und entwendeten einen Autoschlüssel, um mit dem dazugehörigen schwarzen Daimler C220 CDI zu flüchten. Die Polizei fragt nun, wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte im zeitlichen Zusammenhang gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 und Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Werbeständer

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Januar 2023, 22.00 Uhr und Donnerstag, 26.01.2023, 07.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Großen Straße den Werbeständer eines Schnellrestaurants. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. Januar 2023, 21.00 Uhr und Donnerstag, 26. Januar 2023, 17.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße einen grauen Pkw des Herstellers Daimler C 180, in dem sie die den Lack des Kofferraumdeckels zerkratzten. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des dortigen Elektrofachmarktes. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 400,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, 21.12 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Wetschen (Landkreis Diepholz) mit einem Pkw die Große Straße. Hier wurde er von der Polizei kontrolliert. Am Fahrzeug waren dauerhaft leuchtende Blinker (US-Blinker) codiert worden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 6.55 Uhr, wollte eine bislang unbekannte Person mit einem Sattelzug von der Diepholzer Straße (b214) nach rechts in die Graf-Von-Galen-Straße abbiegen. Zu der Zeit hielt ein 21-jähriger Autofahrer aus Steinfeld verkehrsbedingt auf der Graf-Von-Galen-Straße bei der Einmündung zur B214. Beim Abbiegen scherte der Auflieger des Sattelzuges so aus, dass es zum Zusammenstoß mit dem Seitenspiegel des Pkw kam. Die Person, die den Sattelzug fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, 07.40 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Falkenrotter Straße und wollte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Innenstadt verlassen. Beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr kollidierte sie mit einer von rechts kommenden 20-jährigen Frau aus Steinfeld, die mit ihrem E-Scooter den Kreisverkehr aus Richtung An der Gräfte in Richtung Feldstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 22-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 9.15 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden mit einem Fahrrad den rechten Radweg von der Osnabrücker Straße kommend in Richtung Hinnenkamper Straße. Aufgrund von Eisglätte stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 13.20 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Straße In der Wiek und bog rechts in den Schützenweg ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 36-jährigen Fahrradfahrer aus Dinklage, der den linksseitigen Gehweg in Richtung Lohne befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 15.24 Uhr, fuhr eine Jugendliche mit einem Pedelec von einer abschüssigen Hofeinfahrt auf die Straße Am Röteteich. Aufgrund des Schwungs gelang es ihr nicht, rechtszeitig zu bremsen bzw. zu lenken, um einen frontalen Zusammenstoß mit einem Pkw, der auf der Straße fuhr, zu vermeiden. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Peugeot 307 auf der Straße Im Großen Zuschlag stadteinwärts und kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Unbekannter sprüht mit mutmaßlichem Pfefferspray

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr kam es in der Falkenrotter Straße im Bereich eines Einkaufszentrums zu Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf des verbalen Streits wurden ein 22-jähriger Mann und ein Jugendlicher, beide aus Vechta, von einem Unbekannten mit mutmaßlichem Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Pkw. Die beiden Opfer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

