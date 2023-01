Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Schwelbrand in Filteranlage Am Mittwoch, den 25. Januar 2023, gegen 10.35 Uhr kam es in einer Werkstatt in der Schulstraße zu einem Schwelbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine dortige Filteranlage in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Altenoythe, die mit zwei Löschfahrzeugen und 12 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden ...

