Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 26. Januar 2023, 7.25 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem Mofa mit einer Geschwindigkeit über 25km/h auf der Hauptstraße. Der Jugendliche war allerdings nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Barßel - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 27. Januar 2023, gegen 00.30 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Barßel auf der Loher Straße. Aufgrund einer Beschädigung am Reifen endete die Fahrt am rechten Fahrbahnrand. Der Polizei wurde dieses verunfallte Fahrzeug durch eine Zeugin mitgeteilt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte zunächst kein Fahrzeugführer angetroffen werden. Der Fahrer hatte sich offensichtlich unerlaubt entfernt. Am Fahrzeug konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Die Fahrbahn ist durch die Felge des augenscheinlich zuvor verunfallten Fahrzeugs beschädigt worden. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Unfallort ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell