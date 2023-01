POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 28.01.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl von zwei Pedelec Am Mittwoch, 25. Januar 2023, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Kolpingstraße ein Pedelec des Herstellers Gazelle Arroyo C7 Elite und ein Pedelec des Herstellers Scott Sup Sport 20 E-Ride. Beide Fahrräder waren verschlossen am Kino abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

mehr