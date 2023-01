Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Container/ Sonnenstudio überfallen/ Prügel für Jugendlichen/ Schlägerei/ Polizeibeamte angegriffen/ Einbrecher vorläufig festgenommen/ Einbruch in Friseursalon/ E-Scooter aus Keller gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr wurde an der Gustavstraße ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein Sonnenstudio an der Werdohler Straße überfallen. Gegen 19 Uhr betrat ein Mann das Sonnenstudio, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und flüchtete mit Geld. Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jeanshose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Auf der Buckesfelder Straße sollen fünf Jugendliche am Freitag gegen 10.50 Uhr einen anderen Schüler verprügelt haben. Nach Schlägen und Tritten stiegen sie in einen Bus ein. Der 16-Jährige informierte seine Mutter. Sie holte die Polizei dazu.

Nachdem er kurz nach Mitternacht aus einer Gaststätte herausgeflogen war, legte sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen draußen auf der Humboldstraße mit vier oder fünf Männern an. Was der Grund für den Streit war, konnte der erheblich alkoholisierte Mann der Polizei später nicht mehr sagen. Jedenfalls wurde er geschlagen und ging blutüberströmt zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Weil er im Krankenwagen randalierte, begleitete die Polizei den Transport. In der Ambulanz schrie er herum und störte den Betrieb. Als die Polizeibeamten ihn nach seiner Behandlung nach draußen brachten und einen Platzverweis erteilten, bedrohte er die Beamten und beleidigte sie als "Bastarde". Die Polizeibeamten überwältigten ihn und brachten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Eine Nahbereichsfahndung nach seinen Gegnern an der Kneipe war ohne Ergebnis verlaufen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen.

Ein nur spärlich bekleideter, offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Mann hat sich am Sonntagmorgen am Bahnhof mit der Polizei angelegt. Ein Taxifahrer wartete gegen 6.30 Uhr bei leichtem Schneefall an der Bahnhofsallee auf Kundschaft, als der nur mit kurzer Hose und Jacke bekleidete Mann ohne Schuhe vor seinen stehenden Wagen sprang. Der Fahrer informierte die Polizei über den Mann. Als die Polizeibeamten eintrafen, kündigte der ihnen an, sie jetzt "anzuspringen". Als er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging, überwältigten die Beamten ihn und legten ihm Handfesseln an. Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte er ins Gewahrsam gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Es wurde eine Anzeige geschrieben wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (cris)

Ein 19-jähriger Lüdenscheider wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:05 Uhr, bei einem Einbruchsversuch durch eine Zeugin erwischt. Der junge Mann hatte zuvor ein Kellerfenster an einem Haus in der Frankenstraße eingeschlagen. Nach Erblicken der Zeugin entfernte er sich zu Fuß in Richtung Heedfelder Straße. Durch die alarmierten Polizisten konnte er noch auf der Heefelder Straße angetroffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs. (schl)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Friseursalon an der Werdohler Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf wurde insbesondere der Kassenbereich durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Zwischen Samstagmorgen, 11:00 Uhr und Sonntagmorgen, 07:00 Uhr wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Karolinenstraße ein E-Scooter entwendet. Der unbekannte Täter knackte dafür ein Vorhängeschloss. Anschließend entwendete er den E-Scooter der Marke Doc Green. (schl)

