Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen/ Schilderdieb beobachtet/ Stuhl-Diebe gefilmt/ Deko von der Wand gerissen/ Glas zerdeppert/ Schießen geübt

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde an der Grüner Talstraße ein Pkw aufgebrochen und durchwühlt. Der Täter entwendete einen Kopfhörer.

Nachdem er ohne Parkscheibe auf einem für Behinderte reservierten Platz gestanden hatte, bekam ein Pkw-Fahrer am Samstag von einem Geschäft am Karnacksweg eine Vertragsstrafe. Zeugen beobachteten, wie er sich darauf an dem Behinderten-Parkplatzschild zu schaffen machte. Kurze Zeit später klafften nur noch die beiden Bohrlöcher in der Wand. Das Metallschild mit dem schwarzen Symbol eines Rollstuhlfahrers war verschwunden. Die Zeugen informierten die Mitarbeiter, die den Fahrer noch ansprechen konnten. Der leugnete und fuhr davon. Das Kennzeichen des Wagens wurde notiert. Das Geschäft informierte die Polizei, die eine Anzeige wegen Diebstahls aufnahm.

Ein unbekanntes Paar hat am Donnerstag zwei Stühle von einer Außenfläche eines Hotels am Theodor-Heuss-Ring gestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie die beiden Personen um 19.30 Uhr das Gelände betreten und die Rattanstühle samt Sitzkissen davon tragen. Es handelt sich um zwei Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Der Mann hat braune Haare, die an den Seiten kurz geschnitten waren, und trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Hose und braune Schuhe. Seine Begleiterin hatte ihre dunklen, langen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war bekleidet mit einem knöchellangen schwarzen Mantel und schwarzen Schuhen. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0.

Ein 40-jähriger Altenaer hat am Sonntagnachmittag in einem Restaurant der Eissporthalle die Dekoration beschädigt. Während eines Spiels riss der alkoholisierte Gast einen Bärenkopf mitsamt Brett aus der Wand. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte zerstörten in der Nacht zum Sonntag die Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Straße Sterkenkamp.

Ein 72-jähriger Mann hat am Freitag gegen 16 Uhr mit seinem 13-jährigen Sohn auf dem Festplatz am Seilersee Schießübungen veranstaltet. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug und stellten mehrere, zum Teil geladene Schreckschusswaffen samt Munition sicher. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. (cris)

