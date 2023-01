Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Kneipenbesuch Geld verschwunden

Altena (ots)

Nach dem Besuch einer Gaststätte in der Lennestraße vermisste eine 76-jährige Frau eine höhere Bargeldsumme. Sie hatte sich einige Zeit in der Gaststätte aufgehalten und ließ sich gegen 0.45 Uhr von einem Taxi abholen. In dem Taxi schaute sie in ihre Geldbörse und stellte fest, dass nur noch eine kleinere Menge Geld in ihrem Portemonnaie steckte. Deshalb holte sie die Polizei hinzu und erstattete Anzeige. (cris)

