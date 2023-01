Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Folgemeldung zu: Chanukkia am Platz der Alten Synagoge beschädigt - Zeugen gesucht, hier: Zeugenaussagen schließen Fremdeinwirkung aus

Ein Zeuge hatte sich am gestrigen Montag, 02.01.2022 aufgrund des Zeugenaufrufs zur umgefallenen Chanukkia mit den Ermittlern in Verbindung gesetzt.

Der 24jährige Mann teilte mit, dass er am 23.12.2022 mit mehreren Freunden bereits gegen etwa 01:00 Uhr nachts über den Platz der Alten Synagoge gelaufen sei, als die Chanukkia unvermittelt vom starken Wind umgeweht wurde.

Man habe diese gemeinsam mit einer hinzu gekommenen Passantin wieder aufgestellt und noch versucht abgebrochene Teile wieder anzubringen, was allerdings misslang.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann somit eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Fremdeinwirkung weitestgehend ausgeschlossen werden.

- Erstmeldung vom 28.10.2022 -

Ein anlässlich des Chanukka-Festes am Platz der Alten Synagoge in Freiburg aufgestellten Chanukkia, wurde am Freitagmorgen, dem 23.12.2022, gegen 04.00 Uhr beschädigt auf dem Boden liegend aufgefunden. Der neungliedrige Kerzenständer war am Rande des Platzes zur Bertoldstraße hin auf einem Podest aufgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Chanukkia umgestoßen wurde. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche am 23.12.2022, in der Zeit zwischen 03.00 und 04.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen am Platz der Alten Synagoge gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, T: 0761-882-2880, in Verbindung zu setzen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zum Motiv der Täterschaft vor.

