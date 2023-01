Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit mit Taxifahrer

Nachrodt (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich ein Taxifahrer an der B 236 in Nachrodt mit Fahrgästen gestritten. Zwei 19- und 20-jährige Iserlohner hatten das Taxi in Hagen bestiegen und wollten sich nach Lasbeck bringen lassen. Dort fiel ihnen jedoch nach eigenen Angaben auf, dass sie nicht genug Geld dabei hatten, um die Fahrt zu bezahlen. Deshalb dirigierten sie die Droschke um zur Sparkassen-Filiale nach Nachrodt, die allerdings um 6 Uhr geschlossen war. Dort hatte der 60-jährige Taxifahrer offenbar den Eindruck, dass die alkoholisierten jungen Männer flüchten wollten, ohne zu bezahlen. Er hielt den 19-Jährigen fest. Angeblich soll er den jungen Mann auch geschlagen haben, der sich seinerseits mit einem Schlag wehrte und dabei die Brille des Fahrers beschädigte. Die Polizei wurde hinzu gerufen. Der Taxifahrer und sein 19-jähriger Fahrgast zeigten sich gegenseitig an wegen Körperverletzung bzw. Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell