POL-MK: Einbrüche in Wohnungen

Werdohl (ots) - In einem Discounter am Fritz-Thomee-Platz ist es am Samstagnachmittag, zwischen 12:20 und 13:00 Uhr, zu zwei Taschendiebstählen gekommen. Entwendet wurden in beiden Fällen Geldbörsen. Die Geschädigten, eine 85-Jährige und eine 52-Jährige, hatten vom Diebstahl nichts bemerkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

