Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährlicher Internettrend - Fußmatte gerät in Brand

Meinerzhagen (ots)

Zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre alt) haben an der Sekundarschule Rothenstein am Freitagnachmittag eine Fußmatte in Brand gesetzt, nachdem sie an einer "Internet-Challenge" teilgenommen hatten. Im Zuge des derzeit kurierenden Internettrends gießen sich User Desinfektionsmittel über die Hände, zünden es dann an und klatschen anschließend so lange, bis es erlischt. Dabei filmen sich die Teilnehmer und laden es auf Videoplattformen/Social Media hoch. Bei einem der Jugendlichen gelang das "Ausklatschen" jedoch nicht. In Panik schlug er daraufhin auf eine Fußmatte, um die Flammen zu ersticken. Dabei setzte er diese allerdings in Brand. Letztlich gelang es ihm die Hände mit Schnee zu löschen. Beide Jugendliche erlitten keine Verletzungen. Die Polizei warnt explizit vor Teilnahmen an solchen "Challenges". Die Gefahr sich bei solchen oder ähnlichen Mutproben zu verletzten ist hoch und unkalkulierbar. (schl)

