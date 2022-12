LPI-J: Abgebranntes Carport

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Der Fahrer eines Sattelzuges richtete am Donnerstagnachmittag einen Schaden von ca. 3.000,- Euro an. Beim Rangieren auf einem Firmengelände in Schkölen beschädigte dieser mit seinem Auflieger die Wechselsprechanlage. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer samt Gefährt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

