LPI-J: 3000,- Euro Schaden verursacht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Ford und ein 32-jähriger Fahrer eines Skodas befuhren am Donnerstagvormittag die Geraer Straße in Bad Klosterlausnitz in Richtung August-Bebel-Straße. An einer Einmündung musste der 44-Jährige verkehrsbedingt halten, was der 32-Jährige zu spät bemerkte. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzte sich der 32-Jährige leicht und musste medizinisch versorgt werden. ...

