Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorrad

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße 6, Samstag 06.08.2022, 17:20 Uhr

NORTHEIM (Ast) Bei einem Verkehrsunfall wurde zur oben genannten Zeit ein Motorradfahrer verletzt. Der 62-Jährige Motorradfahrer befuhr aus Richtung der Berliner Allee kommend die Göttingen Straße. Auf Höhe der Hausnummer 6 kollidierte er mit einem PKW Audi der nach jetzigem Kenntnisstand aus einer seitlichen Parklücke ausparkte und auf der Göttinger Straße wendete. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen weswegen er mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sowohl an dem Audi als auch an dem Motorrad entstand Sachschaden. Gegen den Fahrzeugführer des PKW wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell