Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer unter Alkoholeinfluss verunfallt

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, L 525, zwischen Willershausen und Oldershausen, Sonntag, 07.08.2022, 01:45 Uhr. Zur o.g. Zeit befuhr ein 30-jähriger aus Echte mit seinem Fahrrad die L 525 aus Willershausen kommend in Richtung Echte. In Höhe der Ortschaft Oldershausen kam der Radfahrer alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei schwer im Kopfbereich. Grund des Sturzes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand eine nicht unerhebliche Beeinflussung durch Alkohol. Aufgrund der Verletzung wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auf polizeiliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Durch die Polizei wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen. Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim. (Ge)

