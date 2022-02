Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220201 - 0114 Frankfurt-Höchst: Farbschmierereien an Hauswänden und Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(ne) Unbekannte haben in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag Schmierereien auf Autos und an Hauswände gesprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Schriftzüge und Hakenkreuze mit schwarzer bzw. weißer Sprühfarbe haben der oder die unbekannten Täter angebracht. Dem äußeren Anschein nach verwendeten sie für die Schriftzüge Schablonen. Die insgesamt sieben Tatorte befinden sich in der Dalbergstraße, der Antoniterstraße und in der Palleskestraße. Auch eine Schule war davon betroffen. Dort konnte das Graffiti allerdings wieder entfernt werden.

Die Polizei ermittelt nun zu den Sachbeschädigungen mit offenbar politischem Hintergrund. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 53111 in Verbindung zu setzen.

