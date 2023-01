Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in der Harrisleer Straße in Frankreich festgenommen

Flensburg (ots)

Am Mittwoch (11.01.23) wurde in Frankreich der Tatverdächtige des Tötungsdeliktes in der Harrisleer Straße in Flensburg vom 19.12.22 festgenommen. Der 23-jährige Mann befand sich seit der Tat auf der Flucht. Gegen ihn wurde bereits kurz nach der Tat ein internationaler Haftbefehl erlassen, der gestern in Lille vollstreckt wurde. Ein Auslieferungsverfahren wird eingeleitet.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einen 28-jährigen Mann in einer Wohnung durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Mann starb zwei Tage später im Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat und zum Geschehensablauf können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Flensburg, Oberstaatsanwältin Frau Dr. Inke Dellius, unter der Rufnummer 0461-89429.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell