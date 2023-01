Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oster-Ohrstedt - Einbruch in Doppelhaushälfte, Polizei sucht Zeugen

Oster-Ohrstedt (ots)

Am Montag (09.01.23), in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, wurde in eine Doppelhaushälfte im Bihöftweg in Oster-Ohrstedt eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Letztendlich entkamen die Täter unerkannt mit einem 50,- Euro Schein. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat im Bereich Oster-Ohrstedt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

