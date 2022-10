Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Mainz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 12. Oktober 2022 um die Mittagszeit einen Mann im Hauptbahnhof Mainz. Polizeilich war der 43-Jährige bereits zuvor häufig in Erscheinung getreten, wie der Abgleich der Personaldaten ergab. Außerdem bestand gegen ihn ein aktueller Haftbefehl zur Strafvollstreckung aufgrund von Diebstahl. Da der Mann den geforderten Betrag von 2340 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Rohrbach überstellt. Weiterhin führte er ein sogenanntes Einhandmesser mit sich. Dieses mitzuführen stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar und wurde daher sichergestellt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens des Messers wurde ebenfalls gefertigt.

