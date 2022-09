Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Kinder und Jugendliche legen Sandsack auf die Gleise

Mainz

Am Nachmittag des 18. September gegen 16:30 Uhr konnten drei Kinder sowie zwei Jugendliche durch den Triebfahrzeugführer der S6, während der Einfahrt des Zuges, dabei beobachtet werden, wie diese einen Sandsack auf die Gleise am Bahnhof Mainz Laubenheim legten. Der 36-jährige Triebfahrzeugführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Der Zug überrollte jedoch den Sandsack mit einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h und kam kurz hinter dem Hindernis zum Stehen. Die drei Kinder, im Alter von 13 Jahren sowie die beiden Jugendlichen, im Alter von 14 Jahren, stiegen nach dem Halt des Zuges in diesen ein. Beim nächsten Systemhalt, am HBF Mainz, wurden die fünf Personen durch den Triebfahrzeugführer der dortigen Bundespolizeistreife übergeben, welche dieser vorab angefordert hatte. Gegen die fünf Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die Erziehungsberechtigten übergeben. Schäden am Zug konnten jedoch nicht festgestellt werden.

