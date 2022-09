Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht in Hameln - Geschädigte/r gesucht

Hameln (ots)

Am Donnerstag, den 01.09.2022, wurde gegen 13:05 Uhr in Hameln, in der Straße Am Schöt in Höhe der dortigen Haus-Nr. 3 eine Verkehrsunfallflucht durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet.

Ein PKW mit Lüneburger Zulassung habe einen rechtsseitig der Fahrbahn geparkten weißen Transporter touchiert und diesen im hinteren linken Seitenbereich beschädigt. Ohne anzuhalten habe der Unfallverursacher den Unfallort verlassen. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei zum flüchtenden Verursacherfahrzeug. Währenddessen wurde auch der beschädigte Transporter von seinem Abstellort weggefahren, da der Schaden am Fahrzeug vor Ort vermutlich nicht bemerkt wurde. Bislang liegen keine Hinweise zur Geschädigten/zum Geschädigten vor, sodass die Fahrzeugführerin/der Fahrzeugführer des beschädigten weißen Transporters, welcher zum Unfallzeitpunkt in der Straße Am Schöt geparkt war, gebeten wird, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell