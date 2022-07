Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Ratzeburg (ots)

04. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.07.2022 - Aumühle

Am 01. Juli 2022 versuchte sich ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Dassendorf zu entziehen. Später konnte er in Aumühle gestellt werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollten Beamte des Polizeirevieres Schwarzenbek gegen 22:30 Uhr einen Fahrzeugführer in Dassendorf kontrollieren, der zuvor mit einem Audi A6 mit überhöhter Geschwindigkeit durch Hohenhorn gefahren war. Der Fahrer reagierte in Dassendorf auf die Anhaltesignale und hielt am Fahrbahnrand an. Nachdem ein Beamter für die Kontrolle bereits ausgestiegen und auf dem Weg zu dem Fahrzeug war, fuhr der Audi- Fahrer plötzlich an und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte das Fahrzeug in Aumühle und der Fahrer lief zu Fuß weg. Wenig später konnte der flüchtende Fahrer eingeholt und gestoppt werden. Bei dem 23- jährigen aus Siek ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 1,69 Promille und ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf THC und Kokain. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass die Kennzeichen entstempelt waren. Der Audi war weder versichert noch zugelassen.

Der 23- jährige Fahrer wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Aufgrund seiner Fahrweise bei der Verfolgungsfahrt sowie Zeugenhinweisen wird auch wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

