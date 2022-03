POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Schule

Rees (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Montag (28. März 2022) um 18:00 Uhr bis Dienstag (29. März 2022) um 16:00 Uhr von einem Feld an der Straße Zum Lohr ein etwa hundert Meter langes Bewässerungskabel, das sich aufgerollt auf dem Gießwagen der Bewässerungsanlage befand. zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

