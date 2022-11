POL-BO: Handyraub in Werne: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots) - Nach einer Sachbeschädigung am späten Montagabend, 14. November, in Bochum-Weitmar, sucht die Kripo Zeugen. Ersten Zeugenaussagen nach hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 23.50 Uhr auf der Markstraße mindestens neun geparkte Pkw mit einem Gegenstand beschädigt. Der Mann flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Königsallee. Der ...

