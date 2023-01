Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 9.30 Uhr, erhielt die Polizei durch Zeugen den Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Ortschaft Garrel. Ein stark beschädigter Pkw soll u.a. in Schlangenlinien durch die Ortsmitte gefahren sein. Anhand von Zeugenbeschreibungen und des Kennzeichens konnte die Polizei kurze Zeit später einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich hierbei um einen 20-jährigen Mann aus Molbergen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,93 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Tatverdächtige möglicherweise einen Unfall in Garrel verursacht haben soll. Dabei soll er gegen einen Zaun gefahren sein. Bislang konnte jedoch noch kein Unfallort ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 29. Januar 2023, um 15.30 Uhr, wollte ein 36-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg bei einer grünen Ampel von der Cappelner Straße aus nach links auf die Alte Bundesstraße in Richtung Cloppenburg abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich beinahe zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Person in einem schwarzen VW Golf, die die Kreuzung auf der Alten Bundesstraße aus Cloppenburg kommend überquerte. Der 36-jährige Autofahrer wich aus und kollidierte mit einer Ampel. Die andere Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

