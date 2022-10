Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht zum Unfall

L1051 AS Kölleda (ots)

Am Freitagnachmittag (30.09.2022) befuhr ein 81jähriger Honda Fahrer die L1051 an der Anschlussstelle zur A71 Kölleda. Der Fahrer wollte wenden und verwechselte vermutlich Gas und Bremse. Er fuhr rückwärts in den dort befindlichen Entwässerungsgraben. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 81jährigen Honda-Fahrer ergab 2,16 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Unfallverursacher, sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Gegen den 81jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell