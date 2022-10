Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheiten im Straßenverkehr

Kölleda (ots)

Am Freitag (30.09.2022) wurde um 23:30 Uhr in Kölleda auf der B85 der 50jährige Fahrer eines PKW Smart einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,05 Promille. Es folgten die Blutentnahme und der Führerscheinentzug. Gegen den 50jährigen Smart-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Am Samstag (01.10.2022) um 17:00 Uhr wurde an der gleichen Stelle in Kölleda ein 65jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Gegen den 65jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Ihn erwarten nun eine Geldbuße und ein Fahrverbot. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell