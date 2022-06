Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin stieß gegen geöffnete Pkw-Tür

Apolda (ots)

Am 23.06.2022, gegen 14:20 Uhr ereignete sich in der Compterstraße in Apolda ein Verkehrsunfall als die 69jährige Beifahrerin eines dort gerade eingeparkten Pkw die Beifahrertür von Innen öffnete als gerade eine unbekannte weibliche Person, zügig auf dem Fußweg fahrend, die Stelle passieren wollte. In Folge dessen stieß sie gegen die Tür, stürzte und schimpfte heftig. Danach stieg sie wieder auf ihr Rad und fuhr davon. Zur Identität der Radfahrerin gibt es keine Hinweise. An der Fahrzeugtür entstand Sachschaden in noch nicht genau bekannter Höhe. Mögliche Unfallzeugen oder die Geschädigte selbst werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/541-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell