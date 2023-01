Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Sonntagabend, 29. Januar 2023, ließ eine bislang unbekannte Person in der Lohner Straße, einen Betonverlegestein in der Größe von ca. 25x20 cm von der dortigen Brücke auf die Fahrbahn der Bundesstraße 69 fallen. Ein 41-jähriger Autofahrer aus Rastede fuhr gegen 18.23 Uhr auf der B69 und überfuhr ihn mit seinem Pkw. Kurze Zeit später überfuhr ihn auch ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus der entgegengesetzten Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 28. Januar 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse samt Inhalt einer 69-jährigen Frau aus deren mitgeführtem Rucksack. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die Frau in einem Sonderpostenmarkt am Bremer Tor auf. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

