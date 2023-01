Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug, Beleidigung und Bedrohung durch Nachbarn

Sonneberg (ots)

Am Samstagnachmittag begab sich eine zunächst unbekannte männliche Person zum Pkw des Tatgeschädigten und zerstach mit einem Küchenmesser den vorderen linken Reifen. Der Pkw stand abgeparkt auf einem Parkplatz in Sonneberg, in der Marienstraße. Der Geschädigte verhalf einer Familie beim Umzug in die neue Wohnung. Zuvor ist es bereits zum Wortgefecht und verbalen Entgleisungen durch den Mann am Hauseingang gekommen, da er sich durch das spielende Kleinkind in seiner Ruhe gestört fühlte. Aus Frust ließ er sich letztlich am Reifen des Geschädigten aus. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen und die Personalien des Täters erhoben. Der Nachbar muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.

