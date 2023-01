LPI-SLF: Mülltonnenbrand

Rudolstadt (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeit fielen Freitagnacht in Rudolstadt zwei Personen auf, die Verkehrsschilder trugen. Die 20-jährige und der 23-jährige hatten diese zuvor Am Saaldamm entwendet und müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Schilder wurden zurück verbracht und die beiden aus der Maßnahme entlassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

