LPI-SLF: Verkehrsschilderdiebstahl verhindert

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 13.01.2023 gegen 11:30 Uhr parkte ein BMW-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Oschitzer Straße in Schleiz ab. Nach wenigen Minuten kam er zu seinem Fahrzeug zurück und stellte einen Lackschaden fest. Ein zuvor gegenüber abgeparkter weißer Transporter mit Firmenaufschrift stand nicht mehr in seiner Parklücke. Offensichtlich wurde beim ...

