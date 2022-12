Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht nach Gefährdung im Straßenverkehr Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem sich ein unbekannter Mann auf die Straße legte und vor Autos gesprungen sein soll, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr in Schwerin Neu Zippendorf. Eine 30-jährige Deutsche musste ihre Fahrt auf der Pecser Straße unterbrechen, da eine männliche Person auf der Straße lag. Der am Boden liegende Mann stand plötzlich auf und soll mehrmals vor andere Autos gesprungen sein. Verletzt wurde er hierbei ersten Erkenntnissen nach nicht. Im Weiteren soll der bisher unbekannte Mann Bauzäune und Schilder umgestoßen und beschädigt haben. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bitte Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden telefonisch unter 0385/5180-2224 und -1560, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de und in jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

