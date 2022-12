Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Jugendliche nach Schussabgabe verletzt - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Bei einer Auseinandersetzung wurde eine 15-jährige Schwerinerin von einem Projektil getroffen und verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25.11.2022 gegen 21:30 Uhr in Lübecker Straße Höhe Steinstraße. Nachdem Tage später, die 15-Jährige einen Arzt aufsuchte und stationär behandelt werden musste, wurde die Tat bei der Polizei angezeigt. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei der Tatwaffe um eine Softairpistole handeln. Die 15-jährige Deutsche war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer männlichen syrischen Person, als es mit einer vierköpfigen Personengruppe zu einer Auseinandersetzung kam. Zur Aufklärung der Gesamtumstände und der Identität der Tatverdächtigen bittet das Kriminalkommissariat Schwerin um Hinweise. Hat jemand die Tat beobachtet? Wurde eine Personengruppe, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wahrgenommen? Können Hinweise zur Identität der Täter gegeben werden? Hinweise nimmt die Schweriner Polizei über die Internetwache, telefonisch unter 0385/5180-2224 und -1560 sowie in jeder Polizeidienststelle entgegen.

