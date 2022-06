Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaften Stuttgart und Frankfurt am Main, Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg - Eltingen: 44-Jähriger Ladendieb in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Freitagmorgen in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem er am Donnerstagnachmittag in Folge eines räuberischen Diebstahls festgenommen worden war. Der 44-Jährige soll gegen 17:05 Uhr in einem Elektronikfachmarkt in der Leonberger Straße in Eltingen die Diebstahlssicherung an einem Laptop entfernt und dieses in seinen Rucksack gesteckt haben. Anschließend soll er den Markt verlassen haben, ohne den Elektroartikel im Wert von rund 849 EUR zu bezahlen. Hierbei wurde er von einem 26 Jahre alten Ladendetektiv beobachtet und nach Verlassen des Geschäfts gestellt. Beim Versuch zu flüchten, soll der 44-Jährige den Ladendetektiv von sich gestoßen und versucht haben, ihn zu schlagen. Der 26-Jährige konnte den Angriff abwehren und den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 44-jährigen Iraner, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ein noch offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main besteht. Nachdem der Tatverdächtige die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Leonberg verbrachte, wurde er am Freitagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der noch offenen Haftstrafe eingeliefert.

