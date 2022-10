POL-PPWP: WhatsApp-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind am Donnerstag in der Eisenbahnstraße in eine Wohnung eingebrochen, während der Bewohner schlief. Der 34-jährige Mann wachte gegen 5:40 Uhr durch ein Geräusch auf. Er hörte, wie jemand die Wohnung verließ. Die unbekannten Täter erbeuteten Schmuck, Kopfhörer und eine hohe Summe Münzgeld. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise ...

mehr