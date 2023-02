Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eine E-Dreirades

Am Sonntag, 29. Januar 2023, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Dreirad der Marke Pfau Tec Torino, welches vor dem Eingang eines Arztpraxenkomplexes in der Straße Am Krankenhaus stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Samstag, 28. Januar 2023, gegen 13.40 Uhr, betrat eine Personengruppe, bestehend aus drei Männern und zwei Frauen, eine Parfümerie in der Lange Straße. Eine der männlichen Personen aus der Gruppe entwendete ein Parfum. Anschließend verließen sie das Geschäft und besuchten eine gegenüberliegende Fast-Food-Filiale. Als die Gruppe bemerkte, dass eine Mitarbeiterin der Parfümerie auf sie aufmerksam geworden war, flüchteten sie in Richtung Mühlenstraße. Der Mann, der das Parfüm eingesteckt hatte, trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Streifen auf Brusthöhe, eine dunkle Hose sowie Sneakers. Er war schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Januar 2023, 15.00 Uhr und Mittwoch, 1. Februar 2023, 1.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die rumänischen Kennzeichen von einem Opel Astra Sports Tourer, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Waldstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Alten Emsteker Weg und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 31. Januar 2023, um 11.43 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Halen auf der Bahnhofstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 31. Januar 2023, um 18.18 Uhr, fuhren eine 57-jährige Autofahrerin aus Lastrup und eine 45-jährige Autofahrerin aus Löningen auf der Fritz-Reuter-Straße. Die 57-jähriger Autofahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte die 45-jährige Autofahrerin zu spät und sie fuhr hinten auf. Die 57-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 18.23 Uhr, setzte ein 63-jähriger Mann auf einem Grundstück in der Langen Straße zurück und touchierte dabei Stützpfosten, welche um einen Baum herumstanden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der tatverdächtige Verursacher, ein 63-jähriger Mann aus Badbergen, konnte im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell