POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Laurenburg (ots) - Am 05.01.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 22 Uhr in der Hauptstraße eine Personenkontrolle mit einem 43-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau durch. Bei dem bereits hinreichend kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Mann konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden. Der Beschuldigte hat sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen ...

