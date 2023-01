Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drogenfund bei Personenkontrolle

Laurenburg (ots)

Am 05.01.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 22 Uhr in der Hauptstraße eine Personenkontrolle mit einem 43-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau durch. Bei dem bereits hinreichend kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Mann konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden. Der Beschuldigte hat sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

