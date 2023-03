Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer stürzt auf Straße- Beteiligter gesucht

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Montagabend (6.3.) zu einem beinahe Zusammenstoß zwischen einem 31-jährigen Motorradfahrer und dem Nutzer eines E-Scooter. Der Suzukifahrer befuhr gegen 21.00 Uhr die Gutenbergstraße in Richtung Wiesestraße. Ein parallel auf dem Gehweg befindlicher Fahrer eines E-Scooters fuhr plötzlich auf die Fahrbahn, so dass er 31-Jährige aus Herford eine Vollbremsung vollziehen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Wucht der Bremsung konnte der Herforder das Motorrad nicht mehr halten und es kippte auf die rechte Seite. Hierbei wurde der Fuß des 31-Jährigen unter dem Motorrad eingeklemmt und verletzt. Die Verletzungen mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Der E-Scooterfahrer, der zum Unfallzeitpunkt einen Kopfhörer, sowie eine blaue Jeans und schwarze Jacke trug, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem E-Scooter-Fahrer, der möglicher Weise den Unfall gar nicht bemerkt hat oder nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Scooter-Fahrer geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

