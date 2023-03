Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Bagger - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (6.3.) bemerkten zwei Zeugen gegen 7.30 Uhr das Fehlen eines Baggers von einem Grundstück an der Bäderstraße. Am Vorabend war der Bagger eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens letztmalig um 19.00 Uhr gesehen worden und befand sich verschlossen auf dem Grundstück. Die hinzugekommenen Polizeibeamten bemerkten am Abstellort des Baggers Glassplitter. Mutmaßlich haben der oder die unbekannten Täter die Scheibe der Fahrerkabine eingeschlagen, um dann mit dem Bagger über einen angrenzenden Acker in Richtung Hohenhauser Straße zu flüchten. Eine deutliche Fahrspur über das Feld war zu erkennen. Von dort aus verliert sich die Spur zum Fahrzeug. Ob der Bagger dort aufgelanden wurde oder man damit in unbekannte Richtung weiterfuhr, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die zwischen Sonntag, 19.00 Uhr und Montag, 7.30 Uhr etwas Auffälliges im Bereich der Bäderstraße und Hohenhauser Straße gesehen haben, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell