Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Firma

Tresor entwendet

Hennef (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde am Mittwoch (02.11.2022) in einer Firma in Hennef eingebrochen. Gegen 23.00 Uhr wurde ein Mitarbeiter darüber informiert, dass mehrere Bewegungsmelder in der Firma an der Löhestraße ausgelöst wurden. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Mutmaßlich beschädigte der oder die Unbekannte einen Drahtzaun und eine Fensterscheibe, um so auf das Firmengelände zu gelangen. Zwei Büroräume sind durchwühlt worden. Die Täter entwendeten eine Geldkassette und einen Tresor, in dem sich unter anderem ein mittlerer vierstelliger Euro-Betrag und Fahrzeugbriefe befanden. Hat jemand etwas Verdächtigstes in diesem genannten Zeitraum wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 / 5413521 entgegen. (KS)

