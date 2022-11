Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vandalismus an Schule

Sankt Augustin (ots)

In der Zeit von Montagabend (31. Oktober), 21.30 Uhr, bis Dienstagmittag (1. November) wurde in Sankt Augustin an einer Schule vandaliert. Das betroffene Schulgelände an der Siegstraße in Menden ist frei zugänglich und besteht aus mehreren Gebäuden. Am Dienstag wurde gegen 14 Uhr von einem Zeugen festgestellt, dass einige Fenster mit Eiern beworfen wurden und eine Scheibe durch einen Stein beschädigt war. Außerdem wurden mehrere Farbschmierereien an den Gebäuden festgestellt. Am Montagabend hatten sich laut dem Zeugen mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände aufgehalten. Ob diese für die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, ist nicht bekannt. Es entstand nach einer ersten Inaugenscheinnahme ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02241 /541 3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell