Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Eitorf (ots)

Zwei unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag den 31.10.2022, gegen 00:50 Uhr, Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Eitorf an der Straße "Im Auel". Die Einbrecher beschädigten auf bislang unbekannte Weise die Glasscheibe an der Haupteingangstür, um so in das Geschäft zu gelangen. In dem Lebensmittelgeschäft brachen die Täter die Zigarettenschränke auf, die sich über der Kasse befanden und entwendeten dort eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. Mutmaßlich verließen die Unbekannten das Geschäft wieder durch den Haupteingang und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Einer der Beiden trug eine weiße Jacke, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Er hat eine schmale Statur und dunkle, kurze Haare. Der andere Täter hat ebenfalls eine schmale Statur und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet, verdächtige Meldungen unter 02241/ 541-3421 mitzuteilen. (KS.)

