Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe knacken Autoschloss und stehlen Elektrogeräte

Troisdorf (ots)

Zwischen Samstagabend (29. Oktober), 20.00 Uhr, und Sonntagmorgen (30. Oktober), 07.30 Uhr, haben Autoknacker ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und sieben Elektrogeräte im Wert von rund 6.000 Euro entwendet. Der Ford Transporter war am Fahrbahnrand der Freiheitsstraße in Troisdorf-Spich geparkt. Mit einem unbekannten Werkzeug zerstörten die Diebe das Türschloss der seitlichen Schiebetür. Anschließend stahlen sie zielgerichtet die Profi-Elektrowerkzeuge. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 entgegen. (Bi)

