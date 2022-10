Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Einmündungsbereich - Möglicherweise war Alkohol mit im Spiel

Lohmar (ots)

Am Freitagabend (28. Oktober) wollte eine 52-jährige Autofahrerin aus Lohmar gegen 23.45 Uhr vom Berta-Lungstras-Weg in Lohmar-Wahlscheid nach rechts in die Bartholomäusstraße abbiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 49-jährigen Frau. Die 49-Jährige war auf der Bartholomäusstraße in Richtung der Ortslage Münchhof unterwegs. Die Fahrzeuge kollidierten frontal und es entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Unfall wurde die 52-Jährige leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung vor Ort nach Hause gehen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 49-jährige Fahrerin möglicherweise Alkohol vor Fahrtantritt zu sich genommen hatte. Ihr wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Wagen der 49-Jährigen wurde zur digitalen Auswertung sichergestellt, weil die Unfallbeteiligten erheblich unterschiedliche Angaben zur gefahrenen Geschwindigkeit machen. Die Ermittlungen dauern noch an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell